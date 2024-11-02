Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Власти Украины беспокоятся не обо всех попавших в плен.

Минобороны РФ предлагало украинской стороне передать 935 пленных, однако Киев забрал только 279 из них. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Практически 700 человек, которые могли вернуться к своим семьям на Украине, ими киевский режим просто побрезговал», — отметила она.

Мария Захарова добавила, что украинские власти интересуют только головорезы-националисты и иностранные наемники, за которых Киев должен отчитываться перед Западом.

При этом простых граждан руководство Украины вообще не считает за людей и не раз обманывало, заявила представитель МИДа России. По ее словам, украинский уполномоченный по правам человека осуществляет свои гуманитарные функции только тогда, когда получает соответствующее указание от Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Яков Дорожеченко отказался от возможного обмена, заявив о желании остаться в России и начать здесь новую жизнь.