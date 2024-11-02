В США усыпили самую известную белку в интернете после ее нападения на чиновника

Фото: Instagram*/peanut_the_squirrel12

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Такую же процедуру провели с ее другом — енотом по имени Фред.

Известную в соцсетях белку Пинат (Peanut, по-русски «арахис» — Прим. ред) усыпили вместе с ее другом — енотом по кличке Фред. Сделано это было из-за угрозы бешенства. Об этом сообщает телеканал NBC News.

В США у жителя штата Нью-Йорк Марка Лонго власти арестовали спасенную им семь лет назад белку, которая успела за это время стать настоящей звездой интернета. Енот Фред же появился в семье совсем недавно, но его также подвергли эвтаназии.

Решение об усыплении животных принял Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк. По словам хозяев Пинат и Фреда, ведомство уведомило о своем решение сначала не их, а прессу.

Согласно заявлению Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк и Департамента здравоохранения округа Шеманг, животных усыпили для того, чтобы провести тест на бешенство.

В заявлении было также сказано, что содержание диких зверей — незаконно. Кроме того, проживание белки и енота вместе с людьми «создает потенциальную опасность заражения человека бешенством».

В документе также отмечается, что во время того, как белку пришли забирать у хозяев, она успела покусать одного из чиновников.

Долгое время Лонго призывал людей поддержать их и требовал привлечь властей к ответственности. Многие люди бросились за защиту питомцев и даже смогли собрать десятки тысяч подписей с требованием отдать животных, но все оказалось тщетно.

Хозяин Пинат и Фреда Марк Лонго является владельцем фермы-заповедника, где содержатся более 350 спасенных животных. Причем содержится приют за счет пожертвований от подписчиков блога Пинат.

Лонго также рассказывал, что подобрал белку еще в маленьком возрасте, когда ее мама-белка погибла под колесами авто. Мужчина самостоятельно выхаживал Пинат и пытался выпустить на волю, однако Пинат уже через сутки вернулась обратно домой со сломанной костью, точащей из ее хвоста. Белка оказалась смышленой и прекрасно поняла, что жить с человеком ей будет гораздо безопаснее. Мужчина оставил животное себе и заботился о ней все годы.

Вскоре он завел ей страницу в соцсетях, где снимал вместе с белкой забавные ролики — так Пинат прославилась на весь интернет. Однако вместе с славой пришли и анонимные жалобы в Департамент охраны окружающей среды от людей из-за содержания диких животных в доме.

Вскоре в доме Марка провели пятичасовой обыск и силой отнимали у него животных. После смерти Пинат и Фреда мужчина не мог сдержать слез и снял видеообращение, в котором попрощался со своими пушистиками.

Ранее 5-tv.ru писал, как женщина спасла котят и случайно нашла клад. Котятам Фунту и Йене не просто так дали денежные имена.

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