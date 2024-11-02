«Считаю США моим врагом»: что известно об американце, который был «шпионом» ВС РФ

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Из-под Угледара эвакуировали американского гражданина Дэниэла Мартиндейла, который два года корректировал огонь российских войск.

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, которого российские силовики эвакуировали с подконтрольной киевскому режиму территории, откуда он на протяжении двух лет передавал координаты украинских военных объектов, считает Вашингтон своим врагом и намерен строить дальнейшую жизнь в РФ. Об этом он заявил на своей первой пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Давно мечтал о России

На украинской территории Мартиндейл находился с 11 февраля 2022 года. По словам американца, он по своей инициативе вышел на связь с российскими военными и на протяжении двух лет оказывал им содействие, координируя огонь армии России по целям в украинском тылу. Благодаря переданным Мартиндейлом данным был нанесен большой урон технике и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка в конце октября.

Объясняя мотивы своих действий, Мартиндейл признался, что давно мечтал попасть в Россию. За два года до начала российской спецоперации на Украине мужчина находился в Польше, где был сотрудником миссионерской организации. Когда же на Украине начались масштабные боевые действия, Мартиндейл понял, что это его шанс осуществить мечту.

«Я следил за новостями в западных СМИ и понял, что с большой вероятностью на Украине начнется война. <…> Я давно хотел в Россию, я понял, что это тот самый момент, который я ждал», — поделился Дэниэл.

Держал связь через Telegram

Изначально мужчина планировал попасть в Донецк, чтобы установить контакты и начать координировать свои действия с российской стороной. Для этого ему нужно было понять, где находится линия фронта и располагаются российские силы.

«Я стал отслеживать это по новостям, смотрел различные Telegram-каналы. Я нашел канал, который относился к подразделению территориальной обороны ДНР, там был бот. Контакты с российской стороной я поддерживал преимущественно через Telegram. Я получал сообщения через этот бот», — пояснил Мартиндейл.

Он добавил, что после установления контакта с российскими силовиками он получил от них телефон для связи, который ему доставили с помощью беспилотника.

Спустя два года результативной агентурной деятельности на вражеской территории Мартиндейла было решено эвакуировать, и 27 октября 2024 года российские военнослужащие вывели его из зоны боевых действий в районе Угледара и доставили в Донецк.

Во время пресс-конференции Дэниэл поблагодарил бойцов 29-й армии, которые ради его эвакуации пересекли линию фронта и действовали, по словам американца, очень профессионально.

«Было очень много угроз со стороны украинских беспилотников, и артиллерийский обстрел шел, но благодаря им (российским военным — Прим. ред.) я был эвакуирован на российскую территорию», — сказал Мартиндейл.

Украинцы ждут освобождения

Проведя долгое время на Украине, Дэниэл проникся сочувствием к ее гражданам. Будучи агентом российской стороны, он был вынужден буквально выживать и соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не быть раскрытым. Однако, отметил американец, в точно таких же условиях пребывают и сами украинцы, многие из которых ждут прихода российских войск, как спасения.

«На Украине была такая история выживания, чтобы меня не обнаружили, не раскрыли, чем я занимаюсь. Это не сильно отличалось, я бы сказал, от того, что переживают многие украинцы, которые ждут освобождения российской армией», — отметил Мартиндэйл.

Он утверждает, что многие граждане Украины вынуждены вести двойную жизнь, поскольку им приходится скрывать симпатию к России, прятать свои истинные чувства и намерения, выжидать и проявлять «патриотизм» по отношению к киевскому режиму.

Дэниэл своими глазами наблюдал, как люди на Украине с этим живут, да и сам жил среди них так же и должен был скрывать свои мысли.

«Их постоянно предают, они страдают, они страдают от постоянного предательства. Они это понимают. Им приходится бороться за себя, за свою безопасность, без этого они никому не нужны», — высказался Мартиндейл о простых украинцах.

Киевский режим надо судить, как немецких нацистов

При этом киевский режим, по словам Дэниэла, совершенно не интересует судьба граждан Украины. Власти страны незаконно, без всякого сожаления и сознательно отправляют на убой тысячи украинцев.

«Местные в деревне, где я находился, говорили, что, по сути, украинских солдат отправляют на верную смерть и делают это без всяких на то оснований. И судя по тому, что я видел с точки зрения перемещения войск, что я видел, что происходило в соседних домах, потери огромные у Украины», — рассказал американец.

После всего увиденного на Украине Мартиндейл уверен, что киевский режим необходимо полностью разоружить, а его главарей отправить под трибунал.

По мнению Дэниэла, украинского лидера Владимира Зеленского и его приспешников нужно судить либо по российским законам, либо в соответствии с международным законодательством, «как судили немецких военных преступников за то, что убивали поляков, евреев».

Родные в США поддерживают и завидуют

Виновником того кровавого кошмара, который происходит сейчас на Украине, Мартиндейл с уверенностью называет США. Он считает, что таким образом Вашингтон пытается сдержать развитие России и не дать ей на равных конкурировать с Соединенными Штатами. При этом Украина — это всего лишь средство достижения цели американцев.

«Но на каком-то этапе США решат, что им просто больше не выгодно поддерживать Украину. И чем раньше это произойдет, тем быстрее будет справедливое окончание этой войны», — полагает Мартиндейл.

Дэниэл ясно отдает себе отчет в том, что теперь он сам может быть объявлен на родине врагом. Однако он уверен в своей правоте и считает, что это США встали не на справедливую сторону. По словам американца, он больше не хочет иметь ничего общего со своей страной и не намерен туда возвращаться.

«Хочу ли я вернуться в США? Нет. Точно вам говорю, насколько я понимаю. С 2005 года я считаю США моим врагом», — подчеркнул Мартиндейл.

При этом американец беспокоится об оставшихся в США родных. В ходе пресс-конференции он объявил, что, если с ним или его близкими в ближайшем будущем что-то случится, то это будет не по какой-то случайности и не по каким-либо естественным причинам.

«Это будет дело рук американских властей, чтобы заставить меня вернуться в США и обвинить меня во всех грехах», — предупредил Дэниэл.

Он добавил, что несколько дней назад общался с родственниками в США, и они всецело поддерживают его и даже завидуют.

В планах — бизнес и семья в России

Свою дальнейшую жизнь Мартиндейл связывает только с Россией. Он признался, что в перспективе планирует заняться здесь бизнесом и устроить личную жизнь.

«Когда война закончится и восстановится мир, я хотел бы снова заняться фермерским делом. Я хотел бы завести семью в России. Возможно, заняться выпуском фермерского хозяйственного оборудования для российского рынка, для международного рынка», — поделился планами Дэниэл.

В ближайшее же время американец рассчитывает на получение российского гражданства, о котором он мечтал и ради которого пошел на смертельный риск.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что гражданин США Дэниэл Мартиндэйл внес большой вклад в освобождение Россией села Богоявленки. Также отмечалось, что на данный момент решается вопрос о предоставлении американцу политического убежища и помощи в получении гражданства России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помогавший Вооруженным силам России американец призвал судить киевские власти подобно гитлеровским военным преступникам.