Избавляйтесь от тараканов в голове: прогноз Таро на неделю с 4 по 10 ноября

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Екатерина Кузнецова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Екатерина Кузнецова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро с 4 по 10 ноября.

Основная энергия недели (Карта Таро — Рыцарь Пентаклей)



Фото: 5-tv.ru

Карта говорит о трудолюбии, терпении, предусмотрительности и умении встраиваться во все рабочие процессы. Необходимо планировать свои действия на этой неделе и следовать этому расписанию.

Не стоит в этот период делать покупки для дома. Опирайтесь на собственный опыт и взвешивайте все решения.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Отшельник)

Фото: 5-tv.ru

На этой неделе стоит прислушаться к себе, отыскать все имеющиеся знания, а также подумать, там ли мы находимся. Благоприятный период, чтобы пройти какие-либо курсы или тренинги.

Карта говорит о том, что у нас есть большое желание стать на ступеньку выше тех финансов, которыми мы уже располагаем. Появится желание достигнуть определенного роста в этой сфере, зарабатывать больше денег и тратить их на себя и свое удовольствие. Для этого следует мыслить масштабно.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Пятерка Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Карта сулит состояние недовольства и неудовлетворения. На душе могут скрести кошки. Мы будем уходить оттуда, где больше не получаем внутренней радости. В попытках найти что-либо лучшее будем смотреть по сторонам.

В этот период стоит опираться на свои ощущения. Возможно возникновение неприятных ситуаций. Однако стоит прожить весь негатив, чтобы в дальнейшем было легче.

Совет на неделю (Карта Таро — Восьмерка Перьев)

Фото: 5-tv.ru

Восьмерка Перьев говорит о том, что у нас есть какие-то ограничивающие убеждения. Все происходящее в жизни вызывает ощущение страха и тревоги. Важно понять, что это состояние, скорее всего, надуманное.

Это наши внутренние переживания и тараканы, которые мы носим с собой и никак не хотим от них избавляться. Стоит выйти за рамки системы и убеждений, в которых мы долгое время находимся, тогда жизнь заиграет новыми красками. Не ограничивайте сами себя.

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