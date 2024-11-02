На выставке трофейной техники в Санкт-Петербурге покажут захваченный американский танк

Фото, видео: 5-tv.ru

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Посетители также увидят боевые машины производства Австралии, Великобритании, Канады и других стран.

Захваченный в зоне СВО американский Abrams покажут на выставке трофеев в Петербурге. Западные и украинские боевые машины разместили в музейно-историческом парке «Россия — Моя история».

Посетители увидят гусеничную и колесную технику производства Австралии, Великобритании, Канады, Турции, Франции и Финляндии. На некоторых остались тактические знаки, нанесенные националистами, по которым можно определить, на каком участке фронта захвачен тот или иной образец. Например, треугольник ВСУ использовали в ходе вторжения в Курскую область. На многих танках и БМП — следы от разорвавшихся снарядов. Есть и практически неповрежденная техника. Официально выставка откроется 4 ноября — в День народного единства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Польше боятся, что военные специалисты в России изучат трофейные танки Abrams. Местное издание Interia утверждает, что 2/3 поставленных Киеву тяжелых боевых машин американского производства уничтожены, повреждены или захвачены. Причем некоторые попали в руки российских специалистов в идеальном состоянии.