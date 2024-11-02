Не смогли разбудить: 4-летний ребенок умер во время тихого часа в детском саду

В детском саду в Подмосковье во время тихого часа умер ребенок

Фото: © РИА Новости/Александр Кожохин

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Ранее мальчик не жаловался на плохое самочувствие.

Четырехлетний ребенок умер во время тихого часа в частном детском саду в Красногорске. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

«После тихого часа, когда все дети уже проснулись, воспитательница подошла к кровати мальчика, чтобы разбудить его, но не смогла этого сделать», — рассказал источник.

Воспитатель вызвала скорую помощь, но помочь ребенку медикам уже не удалось. Сообщается, что мальчик не жаловался на самочувствие, а когда пришел в детский сад, был в хорошем настроении.

Причины смерти ребенка еще предстоит выяснить специалистам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербурженка умерла после липосакции в известном центре пластической хирургии. Точная причина смерти женщины еще не установлена, попытки реанимировать ее в клинике оказались тщетными.