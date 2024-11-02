Сотруднику липецкой ИК-2 предъявили обвинение в халатности после побега заключенных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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На протяжении трех месяцев никто из сотрудников не замечал, как шестеро заключенных рыли подкоп.

Начальнику цеха Центра трудовой адаптации осужденных ИК-2 по Липецкой области предъявлено обвинение в халатности в связи с недолжным исполнением обязанностей. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Липецкой области.

«По данным следствия, обвиняемый, будучи обязанным контролировать нахождение осужденных на закрепленных за ними рабочих местах, пресекать их бесконтрольное передвижение и принимать меры по недопущению побегов, ненадлежащим образом исполнял должностные обязанности, что позволило заключенным самовольно покидать рабочие места», — сообщили представители ведомства.

Упомянутому сотруднику предъявили обвинение по статье 293 части 1 УК РФ (халатность). Представители правоохранительных органов продолжают проверку по факту произошедшего. Центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации контролирует ситуацию.

Шестеро отбывающих наказание за статьи о хранении и распространении наркотических веществ, а также изнасиловании, сбежали из исправительной колонии через туннель, которые они рыли на протяжении трех месяцев.

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