Криминальный Хэллоуин: полицейские в костюмах супергероев задержали наркоторговцев в Перу

Фото, видео: 5-tv.ru

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Операцию провели в столице страны — Лиме.

Супергерои вышли на тропу войны с преступностью! В Перу двое полицейских, переодетых в популярных персонажей комиксов, - Росомаху и Дэдпула - арестовали четырех членов наркобанды. Двое из них только недавно вышли из тюрьмы.

Операцию провели в столице страны — Лиме. Всего у злоумышленников изъяли несколько тысяч упаковок с наркотиками. Полицейские объяснили свои костюмы тем, что в эти дни на улицах много ряженых в честь Хэллоуина.