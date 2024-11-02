Переезд в Подмосковье откладывается: застрял кортеж с камчатским медвежонком
На Камчатке застрял кортеж с камчатским медвежонком
Фото, видео: 5-tv.ru
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Прибившегося к вахтовикам зверя хочет забрать парк в Московской области.
Переезд камчатского медвежонка-сироты в Подмосковный парк откладывается. Кортеж с детенышем застрял на обратном пути с базы вахтовиков.
По дороге один из «Уралов» увяз всеми колесами. Сколько времени потребуется на возвращение в Елизово, пока неясно.
Осиротевший медвежонок появился на базе вахтовиков внезапно. Малыш долго бродил в поисках еды, пока не добрался до людей. После окончания смены следить за ним стало некому. Свою помощь предложили специалисты приюта «Земля Прайда» и Московского зоопарка. Они готовы принять мишку.
Но для начала зверя нужно эвакуировать с Камчатки, и это стало настоящим вызовом.