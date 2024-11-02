Браконьеры срубили: ученые восстанавливают популяризацию карельской березы

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Лыскин; 5-tv.ru

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Исчезающий вид данного дерева пытаются спасти через клонирование.

Восстановить то, что казалось безвозвратно утерянным — такую задачу поставили перед собой ученые, которые занимаются спасением популяции карельской березы.

Уникальное дерево особо ценной породы находится на грани исчезновения из-за неконтролируемой вырубки. Чтобы спасти его, специалисты использует самые последние научные достижения, в том числе — клонирование. Их работу увидел корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Стройные ряды белых берез — не обычных, а с сюрпризом. Он скрывается даже не под корой, а еще глубже — в генах. На самом деле, это клоны, обладающие редкой природной мутацией.

«У обычной нет утолщений или выпуклостей, а у карельской березы они присутствуют. Исходное дерево уже отсутствует в природе, мы успели взять растительный материал. Его браконьеры срубили», — заявила доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института леса Карельского научного центра РАН Лидия Ветчинникова.

Карельская береза — особо ценная порода, от обычной повислой ее древесина отличается красивыми оттенками, узорами и прочностью. Особую популярность приобрела в XVIII веке — шкафы и кресла из дворянских гостиных и даже царских палат до сих пор стоят в Эрмитаже. Тогда о природе никто не думал, а теперь редкий вид находится на грани исчезновения.

«Она вошла и включена в Красную книгу Карелии. Сама она уже сейчас не справляется с возобновлением своего генофонда», — отметила Лидия Ветчинникова.

Чтобы спасти эти деревья, недостаточно просто собрать и высадить семена. Из сотни саженцев именно карельскими могут оказаться всего две-три березы.

«Этот признак может проявляться сразу же, даже уже у однолетних растений, а может не проявляться до 20 лет. Наша задача — найти уникальные экземпляры, потому что все экземпляры карельской березы разные», — заявил доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры лесных культур СПбГЛТУ Анатолий Жигунов.

Ученые ищут удачные образцы — высокие, с хорошей древесиной, а потом размножают с помощью клонирования. В 100% случаев получится именно Карельская береза. В пробирке из материнских клеток выращивают до саженцев, и только потом из тепличных условий — на улицу.

Один из идеальных экземпляров для клонирования находится в Петербурге, в парке Лесотехнической академии. Эта береза — высокоствольная, а ее кора покрыта мелкими выпуклостями и неровностями. Значит древесина внутри качественная и узорчатая.

Следующий шаг ученых — изменение ДНК дерева. С помощью генетических технологий можно ускорить рост растений, получить хвойных и лиственных мутантов, которым будут нипочем паразиты, гниль, грибок и другие напасти.

В лабораторных пробирках ждут своего часа клоны деревьев с измененными генами.

Размножаться новые образцы пока не могут — их на всякий случай сделали стерильными, чтобы не повредить другим обитателям леса. Березы-клоны в этом плане безопасны, они растут там, где других деревьев нет — на берегах рек и даже скалах. К 2027 году только в одном из районов Карелии планируют высадить 12 тысяч таких саженцев. Так что у карельской березы появляется шанс на дальнейшую жизнь.