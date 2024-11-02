Охранников в российских школах обяжут иметь при себе оружие
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Сухоруков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Стандарт вступит в силу с 1 января 2025 года.
В России ужесточат требования к охранникам в школах. В зависимости от ситуации в регионе у них появятся оружие, бронежилеты и шлемы, пишут «Известия».
Новые поправки в ГОСТ утвердил Росстандарт. Жилет и шлем нужно надевать при введении повышенной опасности. В обычной ситуации — быть на посту с дубинкой и наручниками.
Вырастут требования и к физической подготовке охранников. Правила будут обязательными для организаций, которые нанимают частные охранные предприятия с помощью государственных закупок.
На сторожей или вахтеров новый ГОСТ не распространяется. Нн вступит в силу 1 января.