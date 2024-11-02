Десятки человек перекрыли дорогу в стамбульский порт

Фото, видео: 5-tv.ru

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Причиной массовых беспорядков стали товары для Израиля.

Масовыми беспорядками обернулся антиизраильский протест в Турции. Десятки человек перекрыли дорогу в крупнейший порт в Стамбуле. Демонстранты с фаерами и плакатами заблокировали путь для грузовиков с товарами для еврейского государства и скандировали лозунги, осуждающие войну Израиля в Секторе Газа.

Все быстро переросло в стычки с силовиками. Раздались выстрелы. О возможных пострадавших и количестве задержанных пока нет информации. Известно, что из-за протестов образовалась длинная очередь из машин. Но, по последним сообщениям, дорога в порт уже открыта.