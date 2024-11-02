На стартовой площадке космодрома Восточный установили ракету «Союз-2.1б»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Корабль доставит на орбиту спутники «Ионосфера-М».

Ракету "Союз-2.1б" установили на стартовой площадке космодрома Восточный. Об очередном этапе подготовки к старту сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Корабль доставит на орбиту спутники «Ионосфера-М». В настоящее время "Союз-2.1б" находится в вертикальном положении. Подготовка специалистами Роскосмоса к старту 5 ноября продолжается. Запуск запланирован на 2:18 по московскому времени.

По традиции Роскосмос будет вести прямую трансляцию.