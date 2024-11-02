Ольга Бузова предложила дополнить школьную программу уроком про отношения и семью

Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь

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Поющая телеведущая нашла себя на новом поприще — теперь она инспектирует систему образования в России.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», певица и телеведущая Ольга Бузова провела инспекцию вузов страны в рамках своего проекта «Ольга Вузова». В первом сезоне она исследовала технические специальности, в новом взялась за гуманитарные. Побывала в разных городах России, пообщалась со студентами, попробовала себя в незнакомых профессиях и сделала выводы. В том числе, пишет Woman.ru, о недостающих дисциплинах.

Как рассказала Бузова, на получении «серьезного» диплома в свое время настояла ее мама. Сейчас, оглядываясь на свой карьерный путь, звезда выбрала бы творческий вуз. На ее глазах был развеян миф, что у гуманитариев нет шансов на успех и хороший заработок. Артистка считает, что в России лучшее образование и много блестящих институтов — инновационных, оснащенных передовой техникой, с достойными преподавателями.

Знания, даже те, которые в дальнейшей жизни не пригодятся, получать необходимо, уверена исполнительница. Потому что изучение разных наук приучает мозг работать и развивает интеллект. И даже если доказывать на кассе супермаркета теорему Пифагора не придется, образованный человек будет заметен всегда. Подумала селебрити и о школьниках. По ее мнению, их программа обучения может стать более полезной, если добавить некоторые дисциплины. Бузова хотела бы научить старшеклассников построению здоровых отношений и семейной жизни.

«В Год семьи, я считаю, это было бы очень полезным предметом. В него можно было бы добавить про все аспекты отношений: любовь, секс, дети, ухаживания, дружба, уважение. Я уверена на 100%, что нужно говорить с ребятами об этом», — заявила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Ольга Бузова и другие отечественные знаменитости зарабатывают на посещениях светских мероприятий и выходах на красные дорожки.