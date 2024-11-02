Расчеты ЗРК «Тор-М1» обеспечили прикрытие ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Для обеспечения защиты от БПЛА противника военнослужащие совершают марш в один из районов боевого применения.

Воздушное прикрытие позиций сухопутных подразделений организовали расчеты ЗРК «Тор-М1» группировки войск «Центр» на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Боевая работа расчета ЗРК «Тор-М1» ведется в круглосуточном режиме. Для выполнения задач по прикрытию подразделений от различных БПЛА противника военнослужащие совершают марш в один из районов боевого применения, где оперативно развертывают комплекс из походного положения в боевое и проводят мониторинг воздушного пространства в районе позиций сухопутных подразделений.

«Прикрытие воздушного пространства, прикрытие нашей артиллерии, различных командных пунктов и, соответственно, ликвидирование воздушных целей, которые запускаются противником. Это, в частности, беспилотники. Работаем каждый день по несколько часов. Основные цели — это беспилотники, т. е. аппараты, такие типовые, как „Валькирия“, „Фурия“ или „Лека“. Были достаточно большие, крупные, которые мы без труда сбивали. Это в основном разведывательные беспилотники. Да, их стало в разы меньше, потому что мы работаем не одни, наши старшие товарищи нас уже прикрывают. На счету сбитых целей более 100. Я уже сбился со счета», — рассказал начальник расчета с позывным «Минус».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.