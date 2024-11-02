«До встречи с тобой мне было страшно жить»: Айза трогательно поздравила любимого

Фото: Instagram*/aizalovesam

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Бывшая жена рэпера Гуфа теперь встречается с бывшим бойфрендом Виктории Бони — Русланом Гасановым.

Телеведущая, блогер и бизнесвумен, экс-супруга рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, Айза-Лилуна Ай в очередной раз обрела любовь всей жизни. В соцсетях она нежно поздравила с днем рождения нового бойфренда — бывшего кавалера звезды «Дома-2» Виктории Бони. По словам Айзы, избранник каждый день показывает ей пример здоровых отношений.

Возлюбленного она называет подопытной крысой, так как впервые «пробует» роман без созависимости и давления со стороны партнера. Айза постоянно получает от Гасанова подарки, цветы и трогательные признания. И отвечает ему такой же заботой. В своем обращении к любимому блогер написала много слов благодарности и призналась, что сказать это лично было бы труднее — она не привыкла к искреннему человеческому общению.

«Я не знала, что чувства умеют с каждым днем становиться сильнее, а не наоборот угасать. Я не знала, что можно доверять кому-то даже больше, чем себе… До встречи с тобой я уставала, и мне было очень страшно жить. А когда ты появился, все поменялось… Я просто верю тебе, я верю в тебя и верю в нас», — пишет Айза.

Виктория Боня делилась с поклонниками, что рассталась с Русланом Гасановым из-за его ревности. Новую даму бизнесмена, очевидно, ничто не смущает. Она считает его самым добрым и благородным созданием и благодарит за хорошее воспитание его родителей и друзей. Айза счастлива, что встретила верного мужчину, любить которого легко и очень весело. Он принял женщину, ее детей и всех, кто ей дорог, стал частью семьи.

«Спасибо, что из всех на этом свете ты выбрал меня, как спутника своей жизни… Спасибо, что родился! Хоть ты и младше меня, но лучшего учителя в жизни я никогда не встречала ранее! Свети, ты же мое солнышко», — восхищается избранником Айза.

Тем временем бывший муж окрыленной новыми чувствами звезды переживает непростые времена. В ходе потасовки в подмосковной бане он напал на полицейского и стал фигурантом уголовного дела. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с Гуфом после скандала.

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