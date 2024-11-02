Трамп до инаугурации может потребовать от России отвести войска
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Matt Bishop/imageSPACE
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Причиной такого требования, как считает спецпредставитель Госдепа, будет желание политика сохранить хорошую репутацию.
Дональд Трамп потребовать от России выведения войск с Украины после победы на выборах до инаугурации 20 января. Такое мнение высказал спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, выступая на 10-м Киевском форуме по безопасности для молодежи.
«Возможно, не сразу после выборов, но Трамп может позвонить президенту России Владимиру Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января», — уверен Волкер.
Он также отметил, что Трампу это необходимо, возможно, для сохранения хорошей репутации. Волкер при этом добавил, что в Госдепе с точной уверенностью это заявить не могут. Лишь предполагают.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп резко ответил всем, кто считает его другом России.