От страха: рекордное количество богатых американцев намерено покинуть США

Фото: 5-tv.ru

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Эмигрировать из страны планируется сразу после президентских выборов.

Рекордное количество богатых американцев планирует покинуть Штаты сразу после президентских выборов. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на экспертов.

Аналитики подчеркивают, что такого небывалого спроса на эмиграцию они не видели никогда. По сравнению с 2023 года количество желающих выросло на 30%. Независимо от результата выборов они опасаются политических гонений и социальных беспорядков.

Проведенный Arton Capita опрос показал, что более половины американских миллионеров намерены покинуть США сразу же после выборов, а 64% опрошенных в возрасте от 19 до 29 лет заинтересованы получить золотые визы, которые предоставляются по программе резидентства за инвестиции в других странах.

К слову, пугает зажиточных американцев не только политическая обстановка, но, по словам адвокатов, шутинги в школах, антисемитизм, исламофобия, а также растущие долги правительства.

Среди стран для эмиграции называются — Мальта, Италия, Португалия и Карибские острова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как проходит заключительная неделя президентской гонки перед голосованием.