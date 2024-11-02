Мужчина взял в заложники мать и угрожал прохожим на Камчатке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Соседи рассказали, что он неоднократно лечился в психиатрической клинике.

Неадекватный мужчина взял в заложники мать и угрожал расправой прохожим из окна дома на Камчатке. Об ЧП в городе Елизово 5-tv.ru рассказал корреспондент «Масс Медиа Камчатка» Александр Степаненко.

«Мужчина неадекватный, из балкона высовывается с ножом… Угрожает съемочным группам СМИ, прохожим, с некоторыми здоровается. Перепады настроения постоянно», — пояснил журналист.

Он добавил, что соседи ему рассказали о неоднократном лечении злоумышленника в психиатрической клинике и периодических обострениях. Однако, такой откровенной опасности он ни для кого ранее не представлял. Степаненко не уверен, что находящаяся в квартире мать мужчины удерживается насильно с полной достоверностью утверждать невозможно.

К настоящему времени известно, что правоохранителям удалось освободить женщину, а угрожавший всем мужчина был задержан. Как сообщает «Масс Медиа Камчатка», спас мать злоумышленника лечащий врач злоумышленника. Предварительно, он позвонил ему и провел переговоры.