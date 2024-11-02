Дело о похищении указа Петра II: как устроен рынок продажи артефактов истории

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Выставивший на продажу документ аукционный дом Aguttes ранее не был замечен в криминальных историях, но разве он не обязан проверять лоты?

Стало известно, что во Франции с молотка ушел подлинник указа императора всероссийского Петра Второго, который был украден из российского архива. Как раритетный документ оказался в Европе и кто мог его похитить сейчас разбираются следственные органы. Возбуждено дело. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев выяснил, как устроен рынок продажи краденых артефактов истории.

Не все сейчас вспомнят, что был такой император Петр Второй. Он правил всего три года, пока не умер в 14 лет от оспы — да и то, по сути, за него правили другие. Нельзя сказать и что документ, проданный с аукциона, какой-то очень важный — это указ об освобождении от должности одного служащего, которого разве что историки вспомнят. Но важен факт. История такая штука, что каждая пожелтевшая бумажка имеет свою цену. Чем она старше, тем дороже. Распоряжение Петра ушло за 3120 евро.

«Любой нарративный документ подлинный дает нам возможность не только прочитать то, что на нем написано, но, во-первых, это документ большой исторической ценности, как любой артефакт эпохи. Очень обидно, что такой ценный артефакт эпохи оказался временно — я надеюсь, что временно — утрачен», — поясняет эксперт российского военно-исторического общества Александр Макушин.

Ну как утрачен? Скорее найден, правда, во Франции. Украли-то документ, как выяснилось, не сегодня и не вчера. Наша коллега выяснила.

«Петр Второй — у вас его поменяли».

«Ну, это было очень много лет назад. Девушка, а вы с какой целью интересуетесь?»

«Ну, я читала новости, просто интересуюсь».

«Ну, вы понимаете, что идет следствие. Пока идет следствие, мы не имеем права разглашать никакой информации».

Тут сразу несколько вопросов. Прикладными — как вернуть документ в Россию и посадить преступников — будут заниматься правоохранители и дипломаты. Посольство во Франции уже выясняет обстоятельства. Но остается еще вопрос — как стало возможно, что раритет из российского архива попал во французскую частную коллекцию?

«К сожалению, в российской истории много случаев, когда из архивов и музеев, библиотек крадутся большие пласты документов. Просто читатель или сотрудник берет и выносит под одеждой. Это может оставаться незамеченным годами, пока кто-то не затребует этот документ либо, как в данном случае, пока он не всплывет в интернете, либо в случаях массовой инвентаризации», — поясняет искусствовед Софья Багдасарова.

Ладно, вынесли. Ладно, допустим вывезли. Это же просто листочек, он не звенит на досмотре — засунул в журнал и прошел через все рамки. Но аукционный дом? Разве он не обязан проверять лоты на отсутствие криминала?

«Аукционный дом Aguttes совершенно не засвечен в каких-то криминальных историях. Это нормальная добросовестная французская аукционная фирма. Я думаю, что когда к ним поступают тысячи документов, тысячи различных лотов — все проверить невозможно, проверяют только наиболее ценные, с наиболее высокой стоимостью», — полагает историк коллекционирования Михаил Каменский.

То есть получается все так просто? Чем красть одно яйцо Фаберже, вынес из архива десяток императорских указов и продал с аукциона как не имеющие большой ценности. Архиву сейчас, кстати, не позавидуешь. С точки зрения денег документ большого значения не имеет — рисковать свободой за три тысячи долларов преступник с выходом на зарубежные аукционы вряд ли станет. Так что возможно воровали пачками, чтобы продать по отдельности. И где-то что-то еще может стоять на торгах. Но этим уже займется Интерпол.