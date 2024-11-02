Орбан объединился с австрийцами для снижения политического веса Брюсселя
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru
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Вместе с лидером Австрийской партии свободы премьер-министр Венгрии подписал «Венскую декларацию».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль призвали снизить политический вес Брюсселя.
Они подписали «Венскую декларацию», в которой предложили передать больший объем полномочий государствам-членам ЕС. То есть вернуть власть людям и избранным ими представителям в парламентах стран-членов Евросоюза.
Также в декларации содержится призыв к сдержанности в контексте гендерного разнообразия среди детей. И пожелания, чтобы Европа снова стала площадкой для мирных переговоров, где можно урегулировать международные вооруженные конфликты.