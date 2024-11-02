Это не взбодрить: как мошенники обманывают владельцев электрокаров

Фото, видео: 5-tv.ru

Покупая такое авто, новый владелец рискует получить несколько сотен килограммов безжизненного металла.

Электрокары с большим пробегом становятся настоящей головной болью для их владельцев и открывают большие возможности для мошенников. Они научились выдавать изношенные батареи за новые.

Если на классических машинах при перепродаже скручивают пробег, то на электрических наоборот, накручивают процент емкости батареи. Покупая такое авто, новый владелец рискует получить несколько сотен килограммов безжизненного металла. О том, какие есть способы узнать реальное состояние электрокара, выяснял корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Электромобиль Юрия раньше на одной зарядке проезжал 150 километров, теперь — в два раза меньше. Замена батареи не помогла: то ли мощность указана не та, что на самом деле, то ли просто аккумулятор неродной. Так или иначе, японец по русскому бездорожью не тянет.

Покупая, например, пятилетний электромобиль с батарейкой, у которой заряд равен 85%, многие надеются, что машина еще прослужит столько же, прежде чем емкость упадет до критической. Но, увы, чуда не произойдет. Батарея разрядится гораздо быстрее.

Поэтому от электрокаров с пробегом стараются избавляться. Продавцы всячески накручивают СОХ — показатель заряда. В Сети десятки способов, как восстановить убитую батарею.

Максим Рыжов электромобили ремонтирует много лет, говорит: самый распространенный способ перепродать мертвую батарею — это стереть ей память, то есть убрать данные о количестве циклов зарядки. На экране снова будет 100% мощности, а по факту батарея останется все такой же пустой — даже эффект будет, но недолго.

«Но это не взбодрить, это немного вернуть ее к жизни. Это кратковременно, два-три месяца это помогает», — пояснил технический директор автосервиса по ремонту электромобилей Максим Рыжов.

В этот промежуток, пока батарея якобы жива, машину и стараются продать.

«Чем выше емкость батареи, тем автомобиль дороже, но часто бывает так, что этот СОХ искусственно накручен», — уточнил руководитель компании по продаже электромобилей Сергей Султанов.

«Электромобиль — это довольно-таки одноразовая вещь, которая в „бэушном“ виде может доставлять довольно серьезные проблемы человеку», — добавил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

С б/у электромобилями, как с сотовыми телефонами: чем аппарат старше, тем больше изношена батарея.

Вот он, аккумулятор от электромобиля, весит практически 400 килограммов. Причем его цена порой равняется половине стоимости самой машины. А на старые модели такую батарейку еще и поискать придется.

Единственный достоверный способ узнать фактический заряд — это тест-драйв: зарядить до упора и ехать, пока не сядет. Только так можно точно определить емкость и километраж, на который хватит мощности. Отсутствие логистики, санкции, нестабильный курс — все это сказалось на ремонте электрокаров. Нишу решили занять китайцы. Они смело заявили, что на батареи в своих электромобилях дают пожизненную гарантию. Хотя проверить это пока невозможно.

«Эти автомобили — 2021 года выпуска, они поездили еще три года, и статистики нет, она еще только собирается и копится», — поделился руководитель компании по продаже электромобилей Владимир Поваренкин.

Но и китайская батарейка не бесконечна, официально срок эксплуатации составляет восемь лет, а дальше машина просто встанет, и ни одна зарядка ей не поможет. Поэтому любителям электрокаров выгоднее порой приобрести новый электромобиль, чем реанимировать старый.