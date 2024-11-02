Жительница Часова Яра рассказала об атаке ВСУ по беженцам с белым флагом

Фото, видео: 5-tv.ru

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Украинские боевики прицельно стреляли по безоружным мирным жителям, то из минометов, то при помощи дронов.

Стали известны подробности очередного военного преступления ВСУ. Беженка из Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) рассказала, как группу мирных жителей, которые спасались от обстрелов, атаковали украинские боевики.

На днях мы показывали кадры, где семь человек с белым флагом идут по проселочной дороге. На пути к переправе через канал «Северский Донец — Донбасс» националисты открыли по безоружным людям огонь из минометов. Когда беженцы попытались укрыться на брошенном блок-посту, на них направили дроны-камикадзе. Выжить удалось только двоим.

«Сначала они стреляли в нас минометами, потом стали дронами закидывать. После первого или второго дрона у нас был раненый Игорь Горобец. Его ранили в спину. Потом нам русские стали сбрасывать… Мы передали по рации, что у нас есть раненые, и они нам сбрасывали медикаменты и воду», — рассказала Наталья Горбатенко.

Сейчас Наталья и ее муж под наблюдением врачей. С ними будут работать психологи.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, украинские боевики в Часовом Яре от остервенения действовали в нарушение всех возможных законов. В частности, ими при помощи FPV-дрон был атакован корреспондент «Известий» Денис Кулага. Журналист получил осколочные ранения обеих ног, а вместе с тем ожоги и переломы нижних конечностей.

Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.