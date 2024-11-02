Губернатор Орловской области сообщил о повреждении семи домов при обстреле ВСУ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в повышенную готовность, чтобы не допустить прилетов.
При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) обломками ракеты были повреждены семь жилых зданий в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков во время эфира на своей странице во ВКонтакте.
«Угроза сегодня более чем реальна. Днем и ночью делаем все необходимое для обеспечения безопасности», — подчеркнул глава области, добавив, что пострадавших нет.
В настоящее время силы противовоздушной обороны (ПВО) привели в повышенную боевую готовность для недопущения последующих прилетов.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, несколько часов назад над Орловской областью силами ПВО была сбита ракета, выпущенная со стороны ВСУ. Обломками были повреждены несколько зданий в селе Локно.