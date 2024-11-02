Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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По мнению Тины Канделаки, артист мог бы стать не просто резидентом, а патриархом знаменитого шоу.

Писатель, юморист, телеведущий, народный артист РСФСР Евгений Петросян стал резидентом Comedy Club. Об этом сообщает StarHit.

В честь 20-летия знаменитого шоу мастодонт отечественной комедии вышел на сцену с молодыми коллегами. Праздник совпал с десятилетием в эфире передачи «Однажды в России», а также 30-летием «Уральских пельменей». Столько дат в один день — так и собрались в одном месте исторические коллективы, названия которых знает каждый телезритель.

Все именинники были приглашены на съемки очередного выпуска Comedy Club. Они рассказывали о своей жизни, семьях, вспоминали курьезные и забавные моменты из прошлого, много шутили, много смеялись. И когда представители «Уральских пельменей» в беседе с Гариком Харламовым подметили, что шоу ведут, возможно, их дети, появились участники «Аншлага» — Юрий Гальцев, Геннадий Ветров и Александр Морозов. И заявили, что они в юморе уже 40 лет!

«Привет, чуваки. Я прибыл! Теперь, когда в сборе вся команда российского юмора, можно и отметить. Неважно, кто вы — „Однажды в России“, Comedy Club, „Кривое зеркало“, „Аншлаг“, — всех вас объединяет одно. В юморе главное не то, сколько лет вы на сцене и на каком канале вещаете… В юморе главное — это я!» — поставил точку появившийся Евгений Петросян.

Харламов поздравил коллег с юбилеями и пошутил, мол, он знал, что когда-нибудь за ними придет Петросян. Как позже отметила Тина Канделаки, выпуск шоу бесспорно удался. По ее словам, именно Харламов настоял на коллаборации легенд в эфире и оказался прав — получилось!

«У нас возникло обсуждение: а мог бы Петросян гипотетически быть резидентом Comedy Club? Он мог бы быть патриархом Comedy Club, если бы этого захотел. Евгений Ваганович, милости просим! Если когда-нибудь решите выходить на сцену Comedy Club на регулярной основе, знайте, наши двери для вас открыты. Ждем!» — добавила Канделаки.

Пока Петросян купается в лучах славы, его молодая жена Татьяна Брухунова отбивается от хейтеров. В одном из интервью она проговорилась, что начала встречаться с артистом в 2012 году, когда ей было 23 года, а ему 66. При этом развод с Еленой Степаненко Евгений Ваганович оформил только в 2018-м. Статус разлучницы окончательно утвердился, и на Татьяну, родившую мэтру сына и дочь, обрушились сотни гневных посланий. Ранее об этом писал 5-tv.ru.

Теперь Брухуновой приходится не только бесконечно удалять оскорбительные комментарии, но и даже доказывать, что она сама выносила и родила младшую дочь!