Петербурженка умерла после липосакции в известном центре пластической хирургии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Точная причина смерти женщины еще не установлена, попытки реанимировать ее в клинике оказались тщетными.

Женщина 44 лет умерла в центре пластической хирургии и эстетической косметологии «Своя клиника» на улице Матроса Железняка в Петербурге. Пациентке провели полостную операцию по удалению избытков кожи на животе — липосакцию. По предварительным данным, у нее произошла внезапная остановка сердца на следующий день после операции. В течение получаса врачи пытались ее реанимировать, но безуспешно.

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru супруг умершей Юрий рассказал, что никаких проблем со здоровьем у нее не было. Перед госпитализацией женщина провела все необходимые анализы, результаты в электронном виде предоставила специалистам «Своей клиники». Ни аллергии, ни проблем с сердцем, ни других потенциально опасных патологий у нее не нашли. У кардиолога петербурженка не наблюдалась.

По словам овдовевшего мужчины, покойная выносила и родила двоих детей, каждый раз она успешно проходила все медицинские обследования. На плохое самочувствие не жаловалась. Роды проводились через кесарево сечение, поэтому последующее восстановление оказалось непростым. Чтобы избавиться от лишних объемов, женщина решилась на хирургическое вмешательство.

«Ее не устраивала грудь, достаточно большая была — спина болит, тяжело. И, соответственно, после двоих родов растянулась кожа на животе. И плюс ко всему еще оба раза роды были через кесарево. То есть, соответственно, мышцы были нарушены, живот не убирался. Ей это не нравилось, она хотела себя подкорректировать», — вспоминал Юрий.

Новость о трагедии в клинике разлетелась по СМИ мгновенно. Вдовцу то и дело приходится отвечать на вопросы журналистов, при этом разговоры с сотрудниками медцентра и следователями ему только предстоят. Более того, мужчина успел сообщить о случившемуся только младшему ребенку. Старший на момент интервью еще не пришел с работы — отец решил дождаться его возвращения, чтобы в кругу семьи разделить с ним горе.

«Пока не все дети знают, а понятно Младшему я сообщил, поддержал его, а старшего жду с работы… Все (друзья и коллеги) в шоке. Никто мне не верил, думали, что я шучу, дурака валяю», — сказал Юрий.

Точные причины и обстоятельства смерти пациентки в клинике пластической хирургии в данный момент устанавливаются правоохранителями. Следственным отделом по Приморскому району Главного управления Следственного комитета (СК) по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка. Семья умершей женщины рассчитывает на возбуждение уголовного дела и справедливое наказание для виновных в их внезапной утрате.

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