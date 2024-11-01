Напавшего на журналистов «Известий» отправили под домашний арест до 31 декабря

Фото, видео: Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы/t.me/moscowcourts;5-tv.ru

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Заседание состоялось 1 ноября.

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил подозреваемого в нападении на журналистов «Известий» под домашний арест до 31 декабря. Информацию обнародовала в Telegram-канале пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Павлова Романа Евгеньевича в виде домашнего ареста сроком на один месяц 30 суток с установлением на период домашнего ареста определенных запретов и ограничений», — указано в сообщении.

Заседание состоялось 1 ноября. Возбуждено уголовное дело.

31 октября на съемочную команду корреспондента «Известий» Натальи Графчиковой напали во время съемки в закрытом клубе знакомств, владелец которого — Роман Павлов. Мужчина накинулся на оператора «Известий» Олега Клишина и применил против него удушающий прием и нанес не менее двух ударов в область туловища оператора.

Ранее 5-tv.ru писал, что оператор рассказал о задержании журналистов «Известий» в США. У всей съемочной группы забрали телефоны и технику, а их самих разделили по комнатам для допроса. Виза оператора Владимира Боровикова была аннулирована по «административным причинам».