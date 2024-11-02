«Штурмовали в лоб»: как российские бойцы группировки войск «Центр» сломили сопротивление ВСУ в Селидово

Военнослужащий Чеботарь: противник в Селидово не ожидал, что мы пойдем в лоб

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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В городе окопались матерые боевики, но противопоставить что-либо четким действиям ВС РФ они не смогли.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Селидово не ожидали, что российские бойцы 433-го полка группировки войск «Центр» пойдут на лобовой штурм города, поэтому в буквальном смысле «проспали» атаку и очнулись только, когда город уже был под контролем россиян. Об этом корреспонденту МИЦ «Известия» Александру Сафиулину рассказал командир мотострелковой роты Дмитрий Чеботарь.

«Пешочком, двойками-тройками просачивались, не занимали каждый дом, не зачищали, основные перекрестки занимали и все. Потом уже распределяли и занимали оборону. То есть мы заняли ключевые перекрестки, и противник этого даже не ожидал. И до последнего не знал, что мы здесь уже. Пока мы флаг не повесили и „Казака“ не подбили», — пояснил военный.

Уже позднее российские бойцы провели зачистку территории, ликвидировав боевиков противника, которых до этого просто обошли и взяли таким образом в окружение.

«Мы их потом просто зачистили. Один пленный есть, пойдет на обмен. А кто-то по гражданке вышел», — отметил Чеботарь.

По его словам, решающую роль во взятии Селидово сыграла дерзкая тактика российских штурмовиков, которые своей лобовой атакой застигли врасплох противника.

«Они не ждали, что мы в лоб пойдем, а мы зашли и все. Там пулеметчик стоял, на нашем фронте. Мы его просто обошли, даже сопротивления не оказывали — потом поговорим с тобой, сейчас обойдем тебя. Обошли, заняли позиции и все. Кто-то успел сбежать, кто-то не успел», — рассказал боец.

При этом, по словам командира роты 433-го Краснознаменного мотострелкового полка, в Селидово окопались далеко не новобранцы, насильно мобилизованные украинскими военкомами всего пару дней назад, а матерые боевики.

«Грамотные бойцы. Там простеньких нет, там достойные», — признался военнослужащий.

Тем не менее россияне своей молниеносной атакой и четкими отработанными действиями не оставили врагу ни малейшего шанса. Тем более что заранее были предприняты меры для предотвращения подвоза в Селидово подкреплений.

«Колонны техники пытались заезжать — танки, Bradley, „Казаки“. Заезжали до того момента, пока мы не сделали муляжи мин. Некоторые основные участки заминировали, а потом мин не хватило, и мы муляжи, завалы сделали и все, больше туда техника не заезжала», — раскрыл военную хитрость командир мотострелков.

О полном освобождении города Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) Минобороны РФ сообщило 29 октября.

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