«Анатолий, где деньги?»: в Петербурге за присвоение 61 миллиона задержали застройщика

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

Потерпевшие не скрывают своих эмоций, ведь все, чего они так долго ждали, случилось.

Сегодня очередного застройщика суд в Петербурге отправил под стражу. Ущерб — больше 60 миллионов. Пострадавшие тоже пришли на заседание, чтобы задать только один волнующий их вопрос. Корреспондент «Известий» Тимур Солдатиков разбирался в ситуации.

— Анатолий, где наши деньги?

Этот вопрос клиенты строительной фирмы «ЦКС» задают ее генеральному директору Анатолию Гончарову уже несколько лет. И по понятным причинам. Вот так выглядит участок, на котором ЦКС полтора года проводила работы.

На личных встречах, которые организовывал сам Гончаров, люди внятных ответов так и не получали.

— Вы не будете комментировать, куда дели деньги, которые получили?

— Я не собираюсь отвечать на этот вопрос.

Полгода назад после этого диалога Гончаров выложил видео, где изложил, по его мнению, все необходимые факты, чтобы клиенты дали ему еще время и не обращались в суд.

«Ваши дома будут достроены, я это гарантирую. Это не мешает продолжать строиться и вести нашу деятельность. Вот так, друзья, работают мошенники», — заявил гендиректор компании «ЦКС» Анатолий Гончаров.

Не помогло. На момент выхода ролика многие уже написали заявление в полицию, потому что знали, куда на самом деле предприниматель вкладывает средства.

В соцсетях жены Гончарова они увидели, куда ушли их миллионы. Дорогие отели за границей, люксовые машины — до вчерашнего дня такими были яркие будни семьи Гончарова. Но в ближайшие 24 дня генеральному директору придется довольствоваться камерой СИЗО.

У Приморского районного суда сегодня людно. Люди пришли услышать меру пресечения генеральному директору компании «ЦКС» Анатолию Гончарову. Впервые на лицах этих людей можно увидеть улыбку, а главное — надежду.

Потерпевшие не скрывают своих эмоций, ведь все то, чего они так долго ждали, случилось.

«Я довольна. Эмоции победы, маленькой первой победы. Мы идем верными шагами», — поделилась впечатлениями потерпевшая Кристина Назарова.

«Я довольна решением судьи, мерой пресечения, потому что считаю, что справедливость должна восторжествовать и преступник должен находиться там, где он должен находиться», — добавила потерпевшая Виктория Коломошина.

Из открытых источников мы узнали, что у Анатолия Гончарова 4 декабря должен был состояться суд, на котором, вероятнее всего, его бы признали банкротом. Еще одно противоречие в копилку генерального директора, ведь в зале суда он уверял — банкротиться не собирается.

— Анатолий, а зачем вам суд по банкротству, если вы хотите на домашнем аресте исполнить обязательства перед людьми?

— Я не обанкротился.

В зале суда присутствовали 11 потерпевших, и это только те, кто не пожалел времени приехать на заседание. Не исключено, что за время пока Гончаров будет под стражей, следствие не успеет изучить все материалы дела, ведь реальное количество обманутых строительной фирмой может оказаться гораздо больше. Поэтому Гончаров рискует встретить Новый год в камере изолятора.