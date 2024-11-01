Гормон закончился: как уровень стресса влияет на сексуальную жизнь

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Без отдыха и расслабления тело может войти в стадию привыкания к хроническому стрессу.

Если не обращать внимания на стресс и выгорание, то может пошатнуться как психическое здоровье, так и сексуальная жизнь. Об этом рассказала нутрициолог и коуч по отношениям Тара Ваяли изданию HapeBae.

Гормон картизол отвечает за адаптацию нашего организма к шоку, стрессу и нестабильным состояниям. По словам Ваяли, когда человек работает на износ, мало отдыхает и игнорирует усталость, уровень стресса сразу повышается. Причем это выражается на физиологическом уровне.

Как объясняет врач, есть три стадии воздействия картизола на наш организм. При первой, когда мы только сталкивается с ситуацией, требующей вмешательства кортизола, он приходит к нам на помощь, увеличивая свой уровень в организме.

«Если это будет продолжаться в течение длительного времени, если не брать дни отдыха, не получать разрядки в постели, тело войдет во вторую стадию: хронический стресс», — рассказывает нутрициолог.

Третья стадия — это привыкание к хроническому стрессу. Здесь проявляется нехватка кортизола. Тело пытается выработать новую порцию гомона, адаптирующего организм к нестабильным состояниям, но наших ресурсов уже не хватает. Когда мы настолько злоупотребляем кортизолом, страдает не только наша психика, но и все тело. Например, человек не может достичь оргазма, чтобы немного сбросить стресс, уверяет Ваяли.

Эксперт советует задать себе два вопроса: как сделать свое расписание более свободным и что я могу изменить в своих отношениях, чтобы они не создавали дополнительных проблем и поводов для волнений? Ответы на них помогут вернуться в норму по всем фронтам: и физически, и химически, и эмоционально, и в плане сексуальной жизни.

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