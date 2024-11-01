«Зачем мешать»: в Кремле посчитали неясным желание Трампа «разъединить» Россию и Китай
Песков: стремление Дональда Трампа разъединить Россию и Китай непонятно
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Отмечается, что сотрудничество государств не направлено против интересов третьих стран.
Обещание кандидата в лидеры США от Республиканской партии Дональда Трампа «разъединить» Россию и Китай достаточно невразумительно — сотрудничество держав не нарушает интересов других стран. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Накануне Трамп заявил, что РФ и КНР объединились вследствие политики действующего главы Америки Джо Байдена. Государственный деятель поспешил заверить, что намерен «разъединить» государства в случае своей победы в предвыборной гонке.
Как отметил Дмитрий Песков, дипломатические отношения России и Китая не противостоят третьим странам.
«Здесь непонятно, зачем нужно разъединять, зачем нужно мешать сотрудничеству России и Китая, потому что это сотрудничество носит особый привилегированный характер стратегического партнерства, но главная особенность нашего сотрудничества с КНР — то, что оно не направлено против третьих стран», — сказал официальный представитель Кремля.
Он также подчеркнул, что сотрудничество РФ и КНР направлено лишь на собственные интересы двух государств.
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