Главы МИД РФ и КНДР открыли мемориальную доску в честь визита Ким Ир Сена
Фото: Telegram/Официальный Телеграм-канал Марии Захаровой/MariaVladimirovnaZakharova
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После церемонии коллеги проведут переговоры.
В Москве на Ярославском вокзале состоялась церемония открытия мемориальной доски, посвященной визиту бывшего главы КНДР Ким Ир Сена в СССР. В мероприятии приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Сегодня в Москве пройдут переговоры глав МИД России и КНДР. Свою коллегу Сергей Лавров приветствовал букетом цветов. Встреча началась на Ярославском вокзале, где была открыта мемориальная доска по случаю визита в СССР в 1949 году Ким Ир Сена», — рассказала дипломат.
Захарова уточнила, что переговоры состоятся в особняке МИД.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин высказался о присутствии военных КНДР в зоне специальной военной операции. Президент подчеркнул, что сотрудничество России и КНДР является делом двух стран, регламентируемым международными соглашениями.