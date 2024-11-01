Главы МИД РФ и КНДР открыли мемориальную доску в честь визита Ким Ир Сена

Фото: Telegram/Официальный Телеграм-канал Марии Захаровой/MariaVladimirovnaZakharova

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После церемонии коллеги проведут переговоры.

В Москве на Ярославском вокзале состоялась церемония открытия мемориальной доски, посвященной визиту бывшего главы КНДР Ким Ир Сена в СССР. В мероприятии приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Москве пройдут переговоры глав МИД России и КНДР. Свою коллегу Сергей Лавров приветствовал букетом цветов. Встреча началась на Ярославском вокзале, где была открыта мемориальная доска по случаю визита в СССР в 1949 году Ким Ир Сена», — рассказала дипломат.

Захарова уточнила, что переговоры состоятся в особняке МИД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин высказался о присутствии военных КНДР в зоне специальной военной операции. Президент подчеркнул, что сотрудничество России и КНДР является делом двух стран, регламентируемым международными соглашениями.