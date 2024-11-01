Бумеранг добра: женщина спасла котят и случайно нашла клад
Женщина спасла двух котят, которые помогли ей найти семейные драгоценности
Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Gollnow
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Котятам Фунту и Йене не просто так дали денежные имена.
Очередной вызов для спасателя Елены обернулся приятной неожиданностью: женщина спасла двух котят, которые волею судьбы привели ее к фамильному золоту. Подробности этой удивительной истории женщина рассказала KP.RU.
В сентябре Елена приехала на вызов на Рублевское шоссе. Один котенок провалился в воздуховод, ведущий в подвал. Следом за котенком кинулась его сестренка. Обоих спасли.
Котятам дали денежные «рублевские» имена — Фунтик и Йена. Как выяснилось, вполне заслуженно.
Елена решила временно разместить у себя спасенных пушистых малышей. Однако случилось новое приключение.
«И вот недавно слышу дома истошный писк. Йена на месте, Фунтик опять себе приключения нашел. Залез в какую-то щель под ванной и застрял. Пришлось разбирать короб, чтобы его оттуда достать», — рассказала Елена.
Среди множества предметов советского времени женщина извлекла из-под ванной маленький новогодний сапожок, а в нем — золото, оставленное ее бабушкой. Котята получили вкусности за найденное добро, а также крышу над головой: Елена оставила питомцев себе.
Ранее 5-tv.ru писал о трагическая история советской семьи, державшей хищников в квартире.