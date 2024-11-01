Суд вынес приговор жителю Керчи за госизмену

Фото, видео: © РИА Новости/Андрей Старостин; УФСБ по РК и Севастополю; 5-tv.ru

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Он передавал сотрудникам украинской разведки информацию о местах дислокации ВС РФ.

Суд в Крыму приговорил жителя Керчи Тараса Ковирниченко к 16 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Приговор был вынесен по статье 275 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

В сентябре 2023 года сотрудники ФСБ задержали Ковирниченко по подозрению в государственной измене. Следствие установило, что он собирал и передавал сотрудникам украинской разведки информацию о дислокации российских военных и техники в Краснодарском крае и Крыму.

«31 октября 2024 года Верховный суд Республики Крым признал Тараса Ковирниченко виновным в предъявленном обвинении и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, а также со штрафом в размере 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителя Севастополя приговорили к 21 году лишения свободы за подготовку теракта. Гражданин РФ был завербован СБУ в 2022 году. По заданию украинской спецслужбы он собирал и передавал куратору данные об актуальных местах дислокации в Севастополе объектов армии России.