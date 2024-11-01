Как сладкая конфетка: актриса Александра Даддарио впервые стала мамой

Фото: www.globallookpress.com/IPA

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Знаменитость до этого пережила выкидыш, но ей все же удалось познать счастье материнства.

Актриса Александра Даддарио впервые стала мамой. Радостной новостью поделилась сама знаменитость на своей странице в социальной сети.

«Я думала, что это странная миска с конфетами», — подписала пост звезда «Перси Джексона».

Также она выложила фото, на котором новорожденный малыш в пеленке и шапочке спит в окружении сладостей. Имя и пол ребенка актриса не раскрыла.

Фото: Instagram*/alexandradaddario

Для 38-летней Даддарио это первый ребенок. А вот для ее супруга кинопродюсера Эндрю Форма — это третий наследник. Ранее Александра признавалась, что пережила выкидыш. Поэтому в этот раз актриса полгода скрывала свое интересное положение, так как не хотела торопить события.

Пара узаконила свои отношения в 2022 году в Новом Орлеане. Познакомились Александра и Эндрю случайно, просто столкнувшись на улице. Вот она — настоящая любовь с первого взгляда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто из звезд стали родителями в 2024 году.

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