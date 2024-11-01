«Эти люди больны»: Трамп резко ответил всем, кто считает его другом России

Фото: www.globallookpress.com/Matt Bishop

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Политик считает, что слухи о его связях с Москвой были распущены демократами перед выборами в 2016 году.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что те, кто считают его «другом России», являются просто «больными людьми». Об этом он сказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

По словам Трампа, слухи о его связях с РФ были распущены демократами перед выборами 2016 года с целью обеспечить победу Хиллари Клинтон. Он утверждает, что они были подхвачены «фальшивыми новостными» СМИ.

«Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны. <…> „Россия, Россия, Россия“ — это было крупной мистификацией. Это признано полной ложью. Она была придумана, чтобы оправдать, почему Хиллари Клинтон проиграла выборы, которые она не должна была проиграть», — заявил кандидат в президенты.

Он отметил, что демократы в США систематически стремятся убедить общественность, что за всеми проблемами стоит Россия. И они хотят «облить ее грязью».

Далее политик неожиданно заявил о своей ключевой роли в приостановке строительства газопровода «Северный поток — 2», подчеркнув, что именно его действия привели к такому результату.

«Я уничтожил его. Никто не мог этого сделать, кроме меня. Я остановил его», — признался Трамп.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит последняя неделя перед выборами президента США.