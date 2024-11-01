Приходится выживать: в пострадавшей от наводнения Валенсии активизировались мародеры
В пострадавшей от наводнения Валенсии начали задерживать мародеров
Фото, видео: Reuters/Susana Vera; 5-tv.ru
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Выносят из магазинов технику и парфюмерию.
В Испании число погибших от наводнения превысило 150 человек. Сейчас на востоке страны продолжаются спасательные работы. А для ликвидации последствий шторма привлекли военных.
В наиболее пострадавших районах людям приходится буквально выживать — их дома сильно пострадали от паводка, а на улицах приходится пробираться через обломки зданий, мусор и грязь.
Особенно сложная ситуация в Валенсии. Там наблюдается дефицит товаров первой необходимости, и отчаявшимся жителям приходится брать продукты в заброшенных супермаркетах — больше их взять просто негде.
На этом фоне также нашлись и те, кто решил воспользоваться стихийным бедствием. Полиция Валенсии уже арестовала около 40 человек по подозрению в мародерстве. Они выносили из магазинов дорогую технику и парфюмерию.