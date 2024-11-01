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Трамп и Харрис устроили «политический маскарад» к Хеллоуину.

Претенденты на кресло в Белом доме продолжают соревноваться в оскорблениях друг друга на митингах в штатах, которые еще не определились, кого из кандидатов поддержать на выборах.

Команда Харрис проклинает на сцене Трампа, сам республиканец в очередной раз проходится по умственным способностями своей оппонентки и снова отвечает на обвинения в связях с Россией. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий внимательно выслушал очередные предвыборные заявления.

В США, под стать Хэллоуину, пора политического маскарада. На ралли Камалы Харрис в Лас-Вегасе — «заключенный» в оранжевой робе и женщина в обличье Трампа, проклинающая, выходит, саму себя.

«К черту Трампа! Весь день, каждый день, 24/7, семь дней в неделю!» — кричит сторонница Харрис.

Сторонники Трампа в соседнем Хендерсоне действовали более утонченно. Раз Джо Байден назвал их мусором, кто-то пришел в черном пакете, кто-то — в рабочем жилете.

«Мы, конечно, не мусор, но нам нравится смеяться над тем, что он сказал, и это достойный ответ. Так что, надеюсь, в следующий раз он усвоит урок», — заявил сторонник Дональда Трампа Альфонсо Карло Веккетти.

В привычных амплуа, кажется, только сами кандидаты. Трамп на шоу Такера Карлсона в очередной раз отвечает на обвинения в связях с Россией.

«Все началось с простого хода медиа: «Как вы проиграли выборы? Это была Россия». И я говорю себе: «Подождите-ка, я выиграл эти выборы. Какое, черт возьми, отношение к этому имеет Россия?! «Россия, Россия, Россия — друг Трампа». Вы что, больные? Свихнулись?» — задал риторический вопрос Трамп.

Камала же как всегда заразительно смеется, а на митинге в Лас-Вегасе подключает тяжелую артиллерию. На сцену вышла Дженнифер Лопес, но, правда, так и не спела. Вместо этого на испанском обратилась к латиноамериканцам.

«Запомните! Мы — одна нация под Богом. Неделимая, со свободой и справедливостью для всех», — заявила певица.

Трамп из Нью-Мексико тоже устремился в главный игорный штат.

За последние три месяца Трамп трижды приезжал в Неваду. Сейчас — четвертый и заключительный митинг. Борьба в этом колеблющемся штате идет всего за шесть голосов выборщиков, но теперь и они имеют значение.

Здесь же лидер республиканцев объявляет — он и сам не прочь засудить своих оппонентов. И уже подал иск на десять миллиардов долларов против телеканала CBS за то, что его журналисты отредактировали интервью Камалы Харрис.

«Это было мошенничество с целью вмешательства в выборы. Ей задают вопрос, она дает длинный безумный ответ. И знаете, что делает CBS? Они вырезают это все, берут другой ответ на бессмысленный вопрос и вставляют на это место. Я думаю, CBS должны лишить лицензии», — заявил Трамп.

Ни в одном из этих выступлений кандидаты толком не говорили о том, что реально волнует жителей небогатых юго-западных штатов. Вместо вопросов экономики, преступности и нелегальной миграции — продолжение старой пикировки, которая явно не закончится и после такого политического Хэллоуина.