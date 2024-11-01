«Захватившие меня в плен талибы* стреляют»: тревел-блогер Вася Щупальце вышел на связь

Тревел-блогер Вася Щупальце вышел на связь после слухов о его похищении

Фото, видео: ВКонтакте/Shupaltse Vasya/shupaltse666; 5-tv.ru

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Путешественник перестал отвечать на сообщения 25 октября — в Сети обеспокоились его пропажей и начали быть тревогу.

Тревел-блогер Вася Щупальце (настоящее имя Игорь Бабко — Прим.ред.) вышел на связь после сообщений о том, что его якобы похитили талибы* в Пакистане. В своих социальных сетях он опубликовал видео, в котором иронизирует над данными слухами и дает понять, что никакого похищения не было.

«Захватившие меня в плен талибы стреляют, я от них ухожу, а они не могут в меня попасть», — пошутил он.

О том, где все это время был Щупальце и почему не отвечал на сообщения, блогер пока не рассказал.

Связь с российским путешественником оборвалась 25 октября. В тот момент он находился на съемках в районе горы Дера-Исмаил-хан в Пакистане.

В изданиях Пакистана появилась информация о его возможном похищении в Северном Визаристане. В то же время друзья Бабко отмечали, что блогер предупреждал их об отъезде в Индию и возможном отсутствии связи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-возлюбленная Артема Чекалина упрекнула его в жадности.

* — движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России

