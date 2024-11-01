«С этим невозможно справиться»: Константин Хабенский о боли утраты первой жены

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Благотворительный фонд артиста был создан в помощь супруге, однако спасти ее не удалось.

Народный артист России Константин Хабенский признался, что не пережил до конца смерь первой жены. Об этом актер рассказал на RUTUBE шоу Романа Костомарова.

«Не думаю, что я с этим справился. Время шлифует эмоции, но я не справился, нет, все равно я с этим живу», — откровенничал Константин.

Первой супругой актера была журналистка Анастасия Федосеева. Она умерла от онкологии в 2008 году. За год до этого у пары родился сын Иван.

Еще во время болезни Анастасии они вместе с мужем создали благотворительный фонд, помогающий людям бороться с раком. После ухода из жизни Федосеевой Хабенский продолжил его деятельность.

Артист признался, что изначально организация была открыта для того, чтобы отвлечь его жену от переживаний. Для того чтобы она переключилась со своей болезни на помощь другим.

Самого Константина от чувства потери спасает работа.

«Продолжаю где-то забываться в работе своей. Нормальный человек с этим не справится на 100%. Для этого нужно вырезать какую-то часть души, сердца и зону воспоминаний. А если все оставить на своих местах, то с этим живут», — поделился актер.

В настоящий момент Хабенский женат второй раз. Его избранницей стала коллега по актерском цеху Ольга Литвинова. Вместе они воспитывают двух дочерей — восьмилетнюю Александру и пятилетнюю Веру.

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