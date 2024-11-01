Более 400 человек обвинили в сексуальном насилии покойного магната Аль-Файеда

Фото: www.globallookpress.com/Steve FinnCapital Pictures

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Через год после смерти миллиардер оказался фигурантом скандального расследования.

В Великобритании в суд поступил первый иск по делу о насильственных действиях сексуального характера. Фигурант — бывший владелец торговой сети Harrods, египетский миллиардер Мохамед Аль-Файед, умерший в прошлом году. Против него выдвинули обвинения 421 женщины — бывшие сотрудницы его магазинов, якобы подвергшиеся домогательствам или изнасилованию, сообщается в материале газеты The Daily Mirror.

Представители организации Justice for Harrods Survivors (Дословно «Правосудие для выживших в Harrods». — Прим. ред.) заявили, что обвинения также поступили от работников футбольного клуба «Фулхэм» и парижского отеля The Ritz, которые контролировал Аль-Файед.

Три предполагаемые жертвы миллиардера накануне побывали на пресс-конференции в Лондоне. Бывший капитан «Фулхэма» Ронни Гибсон сообщила, что пережила сексуальное насилие со стороны экс-владельца Harrods в его магазине в центре британской столицы. Выступил и адвокат пострадавших Дин Армстронг. По словам правозащитника, на борьбу с судебными исками у компаний магната есть миллиард фунтов стерлингов.

«Первое письмо с претензией было отправлено в Harrods. Это начало формального юридического процесса. За ним сегодня последует еще одно, а послезавтра — еще, и за ним последуют еще сотни», — сказал Армстронг.

Мохамед Аль-Файед умер на 95-м году жизни, известие распространилось после 26-й годовщины смерти его сына Доди и принцессы Дианы. Они погибли в автокатастрофе вместе с водителем Анри Полем в туннеле перед парижским мостом Альма на набережной Сены. Бронзовая статуя влюбленных с надписью «Невинные жертвы» с 2005 по 2018 годы украшала один из залов Harrods.

Аль-Файед-старший представлял сторону обвинений на судебных слушаниях после трагедии. Бизнесмен не верил в несчастливую случайность. По его мнению, автокатастрофа в Париже была подстроена британскими спецслужбами.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Лондоне в рекордные сроки продали бывший дом принцессы Дианы.