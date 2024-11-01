«Не испорчена политкорректностью»: Карл III рассказал о своей любви к православной церкви

Фото: www.globallookpress.com/Pool

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Еще более 20 лет назад в своих письмах монарх выбирал «лучшую» христианскую конфессию.

Еще будучи принцем Чарльзом, 26 лет назад, король Великобритании Карл III заявлял о своем интересе к православию. Об этом сообщается в материале издания The Telegraph со ссылкой на частное письмо самого монарха. Речь идет о его переписке с ныне покойным другом Дадли Поплаком, дизайнером интерьеров, тесно сотрудничавшим с королевской семьей.

В 1998 году в очередном послании Поплаку Карл III называл православие единственной христианской конфессией, «не испорченной политкорректностью». Монарх также называл традиции православия «неподвластными времени». Однако сменив маму Елизавету II на престоле и приступив к своим королевским обязанностям, он стал главой англиканской церкви.

«Лично меня, чем старше я становлюсь, тем больше тянет к великим, неподвластным времени традициям православной церкви. Они единственные, кого не испортила отвратительная политкорректность», — писал будущий король.

С другом Карл обсуждал и переход к генетически модифицированным продуктам, которые он называл «франкенштейновской» пищей. Он резко критиковал новую эру питания и заявлял, что применение ГМО наводит на него «абсолютное уныние и отчаяние». Поплак умер в 2005 году, адресованный ему комплект из шести писем был продан на аукционе Lay's Auctions более чем за 1 700 фунтов стерлингов (около 214 тысяч рублей по текущему курсу. — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что называющий себя сыном Карла III и Камиллы мужчина ищет с ними встречи.