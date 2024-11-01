«Больше не вне закона»: с 1 ноября россияне смогут добывать криптовалюту легально

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Документ касается и крупных участников рынка, и обычных граждан.

Добывать криптовалюту в России теперь можно абсолютно легально. С сегодняшнего дня вступил в силу закон, позволяющий заниматься майнингом.

Документ касается и крупных участников рынка, и обычных граждан. По новым правилам юрлица и ИП смогут добывать криптовалюту после включения в специальный реестр. Физлицам делать этого не требуется, но только если майнинг идет в пределах норм потребления электричества, которые установит правительство. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас во всем разобрался.

Металлические контейнеры как огромные ульи, внутри которых словно пчелы жужжат тысячи майнеров. Приборы в круглосуточном режиме добывают криптовалюту, причем в промышленных объемах.

Майнинг-ферма работает громко. Находиться здесь жарко даже зимой. В одном таком грузовом контейнере можно разместить до трехсот устройств. Их потребление электроэнергии огромное — за один час они съедают один мегаватт. При этом чистая прибыль собственника оборудования до трех миллионов рублей в месяц.

Майнинг-отель в Красноярске запустили несколько месяцев назад. Постояльцам здесь предлагают не койко-место с трехразовым питанием, а высокое напряжение и стабильный интернет.

«Инвесторы представлены как из-за рубежа, так и российские. Не секрет, что у нас из КНР очень много в Иркутск и Красноярск приезжают. Это доступные тарифы. По миру сейчас, если пересчитывать на рубли, — это 6-8 рублей за киловатт. У нас тарифы для самих майнеров непосредственно — от пяти рублей», — заявил директор майнинг-отеля Родион Кожевников.

Если вчера майнинеры в России были вне закона, то теперь это легальные бизнесмены.

«Важно не упустить лидерство в новых поколениях финансовых технологий. Я убежден, что Россия сейчас уже прочно занимает второе место. Но у нас есть предпосылки для оперативного выхода на первое место», — отметил генеральный директор группы компаний BITRIVER Игорь Рунец.

Квартирных майнеров закон не коснется, но лишь в том случае, если не будет превышен установленный лимит энергопотребления. Иначе нужно регистрировать ИП, вступать в специальный реестр и платить налоги. В противном случае можно ответить за незаконное предпринимательство.

«Для тех, кто занимался этим бизнесом в серой, а тем более в черной зоне, конечно наступают сложные времена. Кому-то придется легализоваться, а кому-то придется, наверное, завершить эту деятельность», — заявил член правления торгово-промышленной палаты РФ Владимир Гамза.

А еще майнить теперь можно будет не там, где хочется, а там, где разрешат. По оценкам Минэнерго, в России ежегодно на добычу криптовалюты расходуется 16 миллиардов киловатт часов — это 1,5% от общего потребления в стране.

Неконтролируемый рост добычи криптовалюты привел к дефициту мощности в отдельных регионах, например, в Иркутской области, в Бурятии и Забайкальском крае. Майнеры богатели, пока жители то и дело сидели без света и отопления.

Оборудование будут размещать в тех регионах, где есть существенный профицит электроэнергии. А еще специалисты предлагают создавать для майнинга новые типы электростанций, например, на попутном газе. Сейчас это отход нефтедобычи и переработки. Причем дата-центры можно размещать прямо на месторождениях.



«Майнинговые дата-центры выходят туда, где есть электроэнергия и она дешевая. И не важно, по большому счету, что там происходит, есть там готовая инфраструктура или нет. Мы можем сделать дата-центр там, где еще пока может быть не освоенная территория», — отметил директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов.

После легализации промышленного майнинга в России к добыче криптовалюты уже присматриваются крупные отечественные инвесторы и госкорпорации.

«Крупным инвесторам тяжело вкладываться в сферу, которая имеет непонятный статус правовой. И когда государство признает сферу и вводит в правовое поле, то это сигнал, что отрасль будет развиваться», — заявил генеральный директор Intelion Data Systems Тимофей Семенов.

Рассчитываться криптовалютой внутри страны, как и прежде, будет запрещено. Зато больше нет ограничений на трансграничные платежи. У отечественных компаний появилась возможность расплачиваться криптой с зарубежными партнерами за товары и услуги, а также получать выплаты за экспорт, что отчасти позволит обойти западные санкции.

«Я надеюсь, что мы с участниками рынка найдем выходы из трудной сложившейся ситуации и криптовалюты в будущем смогут быть использованы для помощи участникам внешне-экономической деятельности», — заявила руководитель Экспертного центра Ассоциации банков Россия по цифровым финансовым активам и цифровым валютам Ольга Гончарова.

Без развития дата-центров невозможно освоение новых технологий будущего, в том числе, искусственного интеллекта. А это значит, что еще большее потребление энергии, строительство новых электростанций и обработки данных только укрепит суверенитет страны.