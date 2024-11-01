Украденный из архивов России указ Петра II продали на аукционе во Франции

Фото: 5-tv.ru

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Отчет об ушедшем с молотка документе опубликовал аукционный дом Аguttes.

Пропавший из российских архивов на прошлой неделе указ Петра II был продан на аукционе во Франции за 3120 евро (почти 330 тысяч рублей. — Прим. ред.). Об этом сообщается на сайте французского аукционного дома Аguttes. В описании лота указано, что документ «очень редкий», так как жизнь императора была коротка, он умер в возрасте 14 лет. Подлинник пропал на прошлой неделе.

Петр II Алексеевич — последний представитель рода Романовых по прямой мужской линии.

Император — сын царевича Алексея Петровича и немецкой принцессы Софии-Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбюттельской, внук Петра I. Он сменил на престоле Екатерину I.

Источник «Известий» 25 октября рассказал, что «Указ императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Урусова» от 9 сентября 1727 года оказался муляжом. Первой это заметила заместитель директора Российского военно-исторического архива Василиса Денисова. По факту кражи подлинника проводится расследование.

Ранее 5-tv.ru писал о продаже рисунка основателя и вокалиста рок-группы «Кино» Виктора Цоя «Квадратноголовый человечек» на торгах за рекордные 76,9 тысячи евро (более восьми миллионов рублей. — Прим. ред.). Эту работу музыкант нарисовал фломастерами в 1980-е, стартовая цена составила 15 тысяч евро. В 2021 году другой рисунок Цоя ушел с молотка за 31,2 тысячи евро, хотя предварительно его оценили в шесть.

Также 5-tv.ru сообщил, что 15-го августа в Санкт-Петербурге открылась выставка, посвященная Виктору Цою.