Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Киркаленко; 5-tv.ru

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«Восточный щит» обойдется Варшаве в 2,5 миллиарда долларов.

В Польше начали строить укрепления на границе с Россией — об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Он опубликовал фото экскаваторов.

«Восточный щит», как именуют его польские власти — давняя идея-фикс Варшавы. Проект обосновывают якобы соображениями безопасности. Предполагается, что укрепления будут включать в себя рвы, минные поля, противотанковые ежи и систему камер, а проходить они будут по всей границе с Россией и Белоруссией.

Закончить проект хотят к 2028 году, а его стоимость уже оценили в 2,5 миллиарда долларов. Однако польские власти заявили, что хотят получить деньги на строительство от Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru писал, что как польские силовики издеваются над беженцами. Белорусские пограничники нашли на границе группу мигрантов из Сомали, Алжира и Сирии. Люди находились в ужасном состоянии и рассказали страшные вещи. Одной рукой Варшава милитаризует приграничье, другой — постоянно устраивает здесь провокации.