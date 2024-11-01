ФСБ рассекретила подробности Волынской резни

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Паламарчук; 5-tv.ru

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В докладной записке говорится о поимке карателя Малаженского.

ФСБ рассекретила новые подробности Волынской резни — массового убийства поляков бандеровцами в 1943 году.

В докладной записке говорится об итогах следствия по уголовному делу националиста Василия Малаженского. Вместе с другими бандитами Украинской повстанческой армии* (УПА) он грабил, убивал и сжигал дома.

После войны Малаженский попал в плен к союзникам. Но уже через год вышел на свободу и уехал в Мюнхен. Арестовать карателя удалось лишь 20 лет спустя. За бесчеловечные преступления приспешника Гитлера приговорили к длительному тюремному сроку.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ рассекретила архивный документ о деятельности «Смерш» в 1944 году. В докладной записке на имя Иосифа Сталина от 1944 года описаны результаты работы организации после освобождения правобережной части Украины. По итогам мобилизации на этих территориях в войсках оказалось немало участников запрещенных в России экстремистских организаций. За пять месяцев контрразведчики выявили и арестовали более четырех тысяч украинских националистов.

* — признана экстремистской и запрещена в РФ