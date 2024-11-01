Умер автор хита «Люди встречаются» Олег Жуков

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Поэт и композитор написал более 300 песен для российских и белорусских исполнителей и был первым соавтором Юрия Антонова.

Белорусский композитор и поэт-песенник Олег Жуков, первый соавтор народного артиста РФ Юрия Антонова, умер в возрасте 87 лет, сообщает агентство БелТА. Недавно Олег Владимирович принимал участие в съемках программы «Добрый вечер» на телеканале «Беларусь 1», а за несколько дней до смерти в соцсетях выражал соболезнования близким усопшего коллеги Олега Елисеенкова. В феврале этого года Жуков дал большой концерт в Белгосфилармонии.

Он стал автором более 300 песен произведений для российских и белорусских исполнителей. Композитор сотрудничал с Александром Буйновым, Львом Лещенко и Ларисой Долиной, ВИА «Синяя птица», «Веселые ребята», «Поющие гитары». Наиболее известные его хиты — «Люди встречаются», «О добрых молодцах», «Наташка», «Жизнь», «Любовь уходит не прощаясь», «Не гаснут костры», «О добрых молодцах», «Птицы», «Я сегодня жить хочу», «Я поеду в Париж», «Безнадежный случай», «Небо» и другие.

Олег Жуков являлся также автором сценариев для теле- и радиопередач, а также двух фильмов-концертов на белорусском телевидении. Композитор издал девять дисков. Кроме того, он написал гимны музыкальных фестивалей «Славянский базар», «Золотой шлягер» и конкурса «Телевершина». Маэстро неоднократно входил в жюри творческих состязаний.

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