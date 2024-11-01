Мезенцев назвал давление Запада на Россию и Белоруссию бесперспективным

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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На II Минской конференции по евразийской безопасности госсекретарь Союзного государства призвал страны мира к диалогу вместо бесполезных попыток добиться изоляции Москвы.

Россия и Белоруссия — важные части многополярного мира, и попытки стран Запада изолировать их не могут увенчаться успехом. Такое мнение высказал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на II Минской конференции по евразийской безопасности, теперь постоянно действующей. Он призвал Запад к здравому смыслу в отношении к РФ и Белоруссии и началу диалога ради благополучия жителей континента.

Как отметил Мезенцев, саммит БРИКС в Казани, в частности, отклик на приглашение президента России Владимира Путина лидеров более 30 государств, это лучшее доказательство того, что Россию нельзя не заметить и вывести в зону изоляции. На начавшейся в Минске конференции присутствуют свыше 600 представителей иностранных держав, которые также сохраняют реалистичность в оценках международной повестки и понимают — однополярный мир и «линейное, примитивное давление Запада на фундаменты силы», даже без учета моральных ценностей, бесперспективны.

«Точки зрения, которые прозвучали, пусть они были все разные, и люди очень разные… Но они в общем итоге сводили свои точки зрения к одному: мир очень сложный, мир меняется, не понимать это Западу невозможно, нужно вести диалог, договариваться ради миллионов людей, которые должны жить на безопасном Евразийском континенте», — сказал Мезенцев.

Госсекретарь Союзного государства отметил: страны Запада забрасывают Россию и Белоруссию бесконечными обвинениями, не замечая «бревна в своем глазу». Сегодня необходимо думать о грядущих поколениях, а не перебрасываться претензиями, добавил политик.

Прежде Мезенцев заявлял, что возможности РФ и Белоруссии в БРИКС сделают страны богаче, а также указывал на беспрецедентные масштабы взаимодействия между союзниками. В свою очередь Александр Лукашенко указывал на готовность к полноправному членству в организации и согласие с ее идеологией. Президент отметил, что Минск преуспел в ряде сфер — безопасность, устойчивое развитие, борьба с голодом, гуманитарная работа — и готов делиться опытом.

Последний саммит БРИКС на уровне глав государств-членов прошел в Йоханнесбурге в августе 2023 года. По его итогам было принято решение о расширении объединения с 1 января 2024-го. К России, Бразилии, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, ОАЭ, Иран и Эфиопия.

Ранее 5-tv.ru публиковал репортаж с Минской конференции по безопасности. Ее участники заявили, что действия украинского лидера Владимира Зеленского могут привести к глобальной катастрофе.