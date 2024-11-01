Эксперт по маркетплейсам рассказала о главных ошибках покупателей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Разная цена на один и тот же товар, скидки внутренних финансовых инструментов и другие «крючки», на которые продавцы ловят пользователей.

Популярность шопинга на маркетплейсах растет с каждым днем: это удобно, позволяет сэкономить время и приобретать товары дешевле, чем в обычных магазинах. Кажется, что пользоваться приложениями просто — выбирай, заказывай, плати и забирай в пункте выдачи. Однако и в этом алгоритме можно ошибиться и упустить свою выгоду. О главных ошибках рассказала действующий селлер, эксперт по маркетплейсам и основательница собственного бренда одежды Татьяна Брацун.

Финансовые ошибки

Что лучше — оплата при заказе или при получении? На первый взгляд нет никакой разницы, все равно придется заплатить. Но специалист настаивает: если продавец предлагает вам оба варианта, стоит выбрать второй. Так деньги остаются у вас. Также можно подключить в своем банке начисление процентов на остаток и таким образом подзаработать. Даже если доход будет совсем небольшой, это все равно лучше, чем нулевой. В общем, не спешите замораживать средства и отдавать их сервису.

Неочевидный, но важный аспект связан со скидками при оплате товаров с помощью внутренних финансовых инструментов маркетплейсов. Конечно, приятно видеть цену с дополнительной скидкой, но нельзя забывать, что пополнение этих карт и кошельков — это обычные банковские переводы. СБП или на карту — не важно. Прежде чем пополнять кошелек, проверьте, какую комиссию удерживает ваш банк за подобные переводы. Эта комиссия может попросту съесть всю экономию.

Ошибки при выборе товаров

В ходе поисков нужного товара на маркетплейсе не всегда стоит останавливаться на тех, которые показываются вам первыми в поисковой выдаче. То, что они располагаются в верхних строках, еще не значит, что они лучше остальных. Просто на маркетплейсах работает внутренняя реклама, и продавцы за деньги могут поставить свою продукцию на определенную позицию. Так что придется потратить чуть больше времени, полистать списки товаров, почитать отзывы и изучить цены.

«С отзывами тоже нужно быть осторожнее. Как правило, первые несколько отзывов карточки товара не совсем настоящие. Продавцы просят друзей и знакомых заказать товар и оставить хороший отзыв. Это не значит, что продавец какой-то плохой и пытается вас обмануть. Просто товары без отзывов на маркетплейсах практически не продаются. Поэтому продавцам приходится немножко хитрить», — предупреждает Брацун.

И напоследок. Когда вы видите на маркетплейсе два одинаковых товара по разной цене, не надейтесь, что более дорогой окажется более качественным. Источники поставок у всех селлеров примерно одинаковые — Китай, Киргизия, Турция. Цена отличается не потому, что товар разный. Просто один продавец смог, например, лучше оптимизировать расходы на логистику и поэтому может позволить себе торговать по более низкой цене. А возможно, это селлер-новичок, который с помощью низкой цены пытается отвоевать часть рынка. Так что нет никаких оснований для переплаты.

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