Экс-министр спорта Дагестана Магомедов* внесен в список террористов и экстремистов

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Ранее он также занимал пост мэра Кизилюрта.

Бывший министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Магомедов Магомед Юсупович, 19.04.1956 г. р., с. Кикуни Гергебильского района Дагестанской АССР», — указано на сайте исполнительного органа власти.

Магомедов руководил Министерством физической культуры и спорта Дагестана с 2012 по 2021 год. С мая 2021 года он занимал пост мэра Кизилюрта. В октябре 2023 года его задержали в Дагестане в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть четвертая статьи 160 УК РФ).

В августе этого года Магомеду Магомедову было предъявлено обвинение в содействии терроризму с использованием служебного положения, незаконном обороте оружия и убийстве двух или более лиц, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России арестовали имущество сына Порошенко*.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга